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New York Post: Кравцов вернется в «Рейнджерс» после окончания плей-офф КХЛ

20:02
Виталий Кравцов. Фото ХК «Трактор».
Виталий Кравцов. Фото ХК «Трактор».
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Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов вернется в «Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка отзовет 21-летнего россиянина из аренды после окончания плей-офф Кубка Гагарина для «Трактора», утверждает New York Post.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 49 матчей и набрал 24 (16+8) очка.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта-2018 под общим 9-м номером.

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