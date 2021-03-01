New York Post: Кравцов вернется в «Рейнджерс» после окончания плей-офф КХЛ

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов вернется в «Рейнджерс». Клуб из Нью-Йорка отзовет 21-летнего россиянина из аренды после окончания плей-офф Кубка Гагарина для «Трактора», утверждает New York Post.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 49 матчей и набрал 24 (16+8) очка.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта-2018 под общим 9-м номером.