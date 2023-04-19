«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Петрищевым

«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Русланом Петрищевым.

Срок нового соглашения — два года, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний защитник выступает за «Нефтехимик» два сезона и в 88 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина набрал 5 (2+3) очков.