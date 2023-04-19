Экс-судья Зайцев: «Фазель может быть при работе с федерациями других стран. А чем он может помочь в судействе?»
Экс-судья Александр Зайцев высказался о бывшем президенте ИИХФ Рене Фазеле.
«Думаю, что наиболее полезен для нас, Фазель может быть при работе с федерациями других стран, в международных вопросах. Вот там и нужна его дипломатия. А чем он может помочь в судействе? Лично я не понимаю. В лучшем случае, рассказать о каких-то общих вопросах, которые и так все знают. А тонкости он вряд ли сможет объяснить, как и не сможет подбодрить судью «Давай-давай» или поделиться опытом. Поэтому нужно использовать Фазеля именно там, где он может быть полезен — в переговорах с ИИХФ, ведь у него сохранилось множество контактов», — приводит слова Зайцева Betonmobile.ru.
На последнем Совете директоров КХЛ приняли решение о привлечения Фазеля к работе с судейством в лиге.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
1 - 0
|1 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
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СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|19.04
|19:00
|
Ак Барс – ЦСКА
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