"Нефтехимик" одолел на домашней площадке "Торпедо"

"Нефтехимик" переиграл в родных стенах "Торпедо" со счетом 3:1.

Счет на 29-й секунде первого периода открыл Йоонас Няттинен. Михаил Варнаков в начале второй двадцатиминутки выровнял положение, а в начале третьего игрового отрезка Павел Порядин вывел хозяев вперед. Окончательный счет в игре установил форвард Марат Хайруллин.

Таким образом, нижнекамцы набрали 48 очков в 56 матчах. Они занимают девятое место в Восточной конференции.

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"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Няттинен - 15 (Авцин, Полашек), 0:28 - 1:0. Варнаков - 13 (Галузин, Шенфельд), 25:26 - 1:1. Порядин - 3 (Нестрашил, Шарипзянов), 41:07 - 2:1. Хайруллин - 5 (п.в.), 59:01 - 3:1.

Вратари: Ежов - Браст (58:43 - 59:01).

Штраф: 0 - 12.

Броски: 52 (15+24+13) - 17 (8+4+5).

Судьи: Белов, Букин.

27 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".