«Нефтехимик» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» на выезде победила «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Лада» набрала 70 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд и с 57 очками находится на 8-й строчке.