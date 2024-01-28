Мамин — о победе над «Северсталью»: «В нашей ситуации каждый матч важен»

Нападающий ЦСКА Максим Мамин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Северстали» (6:2), в котором набрал три очка (2+1).

— Положительные эмоции от матча. Что касается игры — получилось не все, что хотели сделать, дали возможность сопернику создать моменты. Есть над чем работать, будем стараться, — начал игрок.

— Насколько принципиальным был матч, если судить по турнирной таблице?

— Сейчас в нашей ситуации каждый матч важен. Играем только на победу и отдаемся полностью.

— Почему в первом периоде команда так долго входила в игру?

— Не все получилось, что планировали. Поэтому создали себе проблемы, два периода шла тяжелая игра.

— Насколько Равиль Амирович Якубов заменяет Сергея Федорова?

— Конечно, каждый человек индивидуален, у всех свой подход. У него огромный опыт, он столько лет в этом клубе. Поэтому могу сказать, что у нас все нормально.

ЦСКА набрал 63 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» опустилась на 7-ю строчку с 63 очками.

(Анна Бирюкова)