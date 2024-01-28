Мамин — о победе над «Северсталью»: «В нашей ситуации каждый матч важен»
Нападающий ЦСКА Максим Мамин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Северстали» (6:2), в котором набрал три очка (2+1).
— Положительные эмоции от матча. Что касается игры — получилось не все, что хотели сделать, дали возможность сопернику создать моменты. Есть над чем работать, будем стараться, — начал игрок.
— Насколько принципиальным был матч, если судить по турнирной таблице?
— Сейчас в нашей ситуации каждый матч важен. Играем только на победу и отдаемся полностью.
— Почему в первом периоде команда так долго входила в игру?
— Не все получилось, что планировали. Поэтому создали себе проблемы, два периода шла тяжелая игра.
— Насколько Равиль Амирович Якубов заменяет Сергея Федорова?
— Конечно, каждый человек индивидуален, у всех свой подход. У него огромный опыт, он столько лет в этом клубе. Поэтому могу сказать, что у нас все нормально.
ЦСКА набрал 63 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» опустилась на 7-ю строчку с 63 очками.
(Анна Бирюкова)
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|56
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|Динамо Мн
|56
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|57
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|39
|43
|10
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|18
|39
|42
|11
|Витязь
|55
|17
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|41
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|5 : 4 ОТ
|28.01
|10:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3
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|14:00
|
Авангард – Трактор
|4 : 5
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Барыс – Ак Барс
|1 : 3
|28.01
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|
Северсталь – ЦСКА
|2 : 6
|28.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|0 : 2
|28.01
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|
Сочи – Куньлунь РС
|3 : 4 ОТ
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|17:10
|
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