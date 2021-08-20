«Нефтехимик» обыграл «Куньлунь» в товарищеском матче со счетом 5:2.

Хет-трик в составе победителей оформил Павел Порядин. Еще по одной шайбе забили Андрей Чивилев и Александр Беляев.

У «Куньлуня» отметились Ян Ху и Лукас Локхарт.

Хоккей

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Голы: Чивилев — 2 (бол., Хайруллин, Клок), 9:48 — 1:0. Порядин — 1 (Секстон, Шафигуллин), 18:54 — 2:0. Порядин — 2, 33:28 — 3:0. Ху — 1, 41:26 — 3:1. Порядин — 3 (мен., Хайруллин, Клок), 50:56 — 4:1. Локхарт — 2 (бол., С. Фу, Уэрек), 52:27 — 4:2. Беляев — 1 (Е.А. Попов, Хафизов), 56:07 — 5:2.

Вратари: Озолин — О`Брайен.

Судьи: Гамалей, Морозов.

20 августа. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».