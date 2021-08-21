Ибрагимов уверен, что Нестеров и Григоренко сильно помогут ЦСКА в этом сезоне

Защитник ЦСКА Марсель Ибрагимов высказался о возвращении в клуб из НХЛ олимпийских чемпионов защитника Никиты Нестерова и нападающего Михаила Григоренко.

«Нестеров и Григоренко — профессионалы. Всегда приятно тренироваться и играть с такими хоккеистами. Они нам нужны. Мы рады, что они вернулись. И Нестеров, и Григоренко очень сильно помогут команде в этом сезоне. Так что могу только порадоваться их приходу», — цитируют «Известия» Ибрагимова.