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Ибрагимов уверен, что Нестеров и Григоренко сильно помогут ЦСКА в этом сезоне

06:51
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Защитник ЦСКА Марсель Ибрагимов высказался о возвращении в клуб из НХЛ олимпийских чемпионов защитника Никиты Нестерова и нападающего Михаила Григоренко.

«Нестеров и Григоренко — профессионалы. Всегда приятно тренироваться и играть с такими хоккеистами. Они нам нужны. Мы рады, что они вернулись. И Нестеров, и Григоренко очень сильно помогут команде в этом сезоне. Так что могу только порадоваться их приходу», — цитируют «Известия» Ибрагимова.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1209979/aleksei-fomin/nesterov-i-grigorenko-silno-pomogut-tcska-v-etom-sezone

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Евгений Козинов все материалы автора

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