«Йокерит» обыграл рижское «Динамо» в товарищеском матче
20:54
В товарищеском матче «Йокерит» выиграл у рижского «Динамо» (5:2). Дубль в составе победителей сделал Хенри Иконен.
Товарищеский матч
«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига) — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Голы: Иконен — 1 (Линдбом, Шредер), 9:22 — 1:0. Тивола — 1 (Шинкарук, Веннстрем), 12:32 — 1:1. Савинайнен — 1 (бол., Шредер, Хольм), 15:23 — 2:1. Веннстрем — 1 (бол.), 21:52 — 2:2. Норман — 1 (Турунен, Бьернинен), 27:50 — 3:2. Иконен — 2 (Фриман), 45:39 — 4:2. Юнттила — 1 (п.в.), 58:23 — 5:2.
Вратари: Ювонен — Маховски (57:30 — 58:23).
Судьи: Суоминен, Фонселиус.
20 августа. Хельсинки. «Хартвалл Арена».
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