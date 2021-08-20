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«Йокерит» обыграл рижское «Динамо» в товарищеском матче

20:54
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В товарищеском матче «Йокерит» выиграл у рижского «Динамо» (5:2). Дубль в составе победителей сделал Хенри Иконен.

Товарищеский матч

«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига) — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Иконен — 1 (Линдбом, Шредер), 9:22 — 1:0. Тивола — 1 (Шинкарук, Веннстрем), 12:32 — 1:1. Савинайнен — 1 (бол., Шредер, Хольм), 15:23 — 2:1. Веннстрем — 1 (бол.), 21:52 — 2:2. Норман — 1 (Турунен, Бьернинен), 27:50 — 3:2. Иконен — 2 (Фриман), 45:39 — 4:2. Юнттила — 1 (п.в.), 58:23 — 5:2.

Вратари: Ювонен — Маховски (57:30 — 58:23).

Судьи: Суоминен, Фонселиус.

20 августа. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

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Евгений Петров все материалы автора

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