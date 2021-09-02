«Нефтехимик» разгромил «Куньлунь»
«Нефтехимик» разгромил «Куньлунь» со счетом 5:1 в первом матче нового сезона КХЛ.
В составе команды из Нижнекамска забили Алексей Пузанов, Марат Хайруллин, Рафаэль Бикмуллин, Павел Порядин и Дэн Секстон.
У гостей единственную шайбу забил Спенсер Фу.
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
Голы: Пузанов — 1 (Попов, Галимов), 15:38 — 1:0. Хайруллин — 1 (бол., Клок, Чивилев), 19:14 — 2:0. Бикмуллин — 1 (бол., Секстон, Гудачек), 20:48 — 3:0. С. Фу — 1 (Вонг), 55:41 — 3:1. Порядин — 1 (Клок, Хайруллин), 57:23 — 4:1. Секстон — 1 (п.в., Шафигуллин), 59:48 — 5:1.
Вратари: Туохимаа — Смит (58:41 — 59:48).
Штраф: 0 — 31.
Броски: 35 (10+11+14) — 20 (7+6+7).
Судьи: Морозов, Оскирко.
2 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
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