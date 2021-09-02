«Витязь» одержал победу в матче с «Торпедо»
«Витязь» победил «Торпедо» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
По дублю в составе победителей сделали Даниэль Одетт и Микс Индрашис.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 3:6 (2:2, 0:1, 1:3)
Голы: Одетт — 1 (бол., Лямин), 5:21 — 0:1. Аалтонен — 1 (мен.), 12:37 — 0:2. Заар — 1 (Пайгин), 16:45 — 1:2. Мартынов — 1 (Заар, Чехович), 19:36 — 2:2. Индрашис — 1 (Аалтонен, Кемиляйнен), 33:06 — 2:3. Заар — 2 (бол., Гривик, Миле), 51:03 — 3:3. Индрашис — 2 (Аалтонен), 53:32 — 3:4. Одетт — 2 (Лещенко, Кемиляйнен), 54:41 — 3:5. Малыхин — 1 (п.в., Нестеров, Лещенко), 57:27 — 3:6.
Вратари: Кочетков (57:20 — 57:27) — Ежов.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 42 (15+7+20) — 23 (8+6+9).
Судьи: Бондарь, Спирин.
2 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
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