Гол и передача Артамонова принесли «Торпедо» победу над «Северсталью»

«Торпедо» на выезде одержало победу над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

По одной шайбе за нижегородцев забросили Владислав Фирстов, Никита Артамонов и Денис Ян. Артамонов также отдал голевую передачу.

За хозяев отличился Глеб Иванов.

«Торпедо» (53 очка) после 42 матчей занимает четвертое место в Западной конференции. «Северсталь» (43) после 41 игры идет седьмой на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Голы: Фирстов — 13 (Артамонов, Варлаков), 5:00 — 0:1. Иванов — 1 (Ильин, Пилипенко), 17:04 — 1:1. Артамонов — 5 (Летунов), 33:19 — 1:2. Ян — 7 (Ли, Орлов), 34:38 — 1:3.

Вратари: Шугаев (57:28) — Кульбаков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 24 (3+10+11) — 15 (7+6+2).

Судьи: Раминг, Сидоренко.

21 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец«.