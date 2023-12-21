Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:10

Гол и передача Артамонова принесли «Торпедо» победу над «Северсталью»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Торпедо» на выезде одержало победу над «Северсталью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

По одной шайбе за нижегородцев забросили Владислав Фирстов, Никита Артамонов и Денис Ян. Артамонов также отдал голевую передачу.

За хозяев отличился Глеб Иванов.

«Торпедо» (53 очка) после 42 матчей занимает четвертое место в Западной конференции. «Северсталь» (43) после 41 игры идет седьмой на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Голы: Фирстов — 13 (Артамонов, Варлаков), 5:00 — 0:1. Иванов — 1 (Ильин, Пилипенко), 17:04 — 1:1. Артамонов — 5 (Летунов), 33:19 — 1:2. Ян — 7 (Ли, Орлов), 34:38 — 1:3.

Вратари: Шугаев (57:28) — Кульбаков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 24 (3+10+11) — 15 (7+6+2).

Судьи: Раминг, Сидоренко.

21 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец«.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
«Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Это разочарование для всех». Что происходит с Овечкиным?
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лада» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Нефтехимик» прервал семиматчевую серию поражений, обыграв «Барыс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 40 27 13 57
2 Металлург Мг 41 25 16 55
3 Лада 43 22 21 53
4 Сал. Юлаев 40 25 15 52
5 Ак Барс 42 24 18 50
6 Автомобилист 43 22 21 49
7 Трактор 41 22 19 48
8 Сибирь 43 19 24 45
9 Амур 41 17 24 41
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 39 12 27 33
12 Барыс 41 12 29 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 42 27 15 58
2 Динамо М 41 27 14 58
3 Локомотив 39 25 14 53
4 Торпедо 42 25 17 53
5 СКА 40 26 14 53
6 ЦСКА 40 22 18 46
7 Северсталь 41 18 23 43
8 Динамо Мн 39 18 21 40
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 42 14 28 32
11 Витязь 41 13 28 31
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
21.12 16:30
Авангард – Сочи
 8 : 3
21.12 17:00
Автомобилист – Ак Барс
 2 : 1
21.12 18:00
Лада – Сибирь
 4 : 1
21.12 19:00
Северсталь – Торпедо
 1 : 3
21.12 19:00
Локомотив – Витязь
 5 : 2
21.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 3 : 2
21.12 19:30
СКА – ЦСКА
 - : -
21.12 19:30
Динамо М – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости