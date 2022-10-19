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Сегодня, 03:55

Назаров остался доволен игрой «Сочи» в матче с «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от минского «Динамо» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра интересная получилась. Не повезло с четвертым голом — шайба от нашей ноги вошла в ворота. Был шанс сравнять, играли пять на три, но не смогли реализовать по определенным причинам. Соперник хорошо оборонялся, ловил шайбу на себя. Надо прибавлять. Много молодежи вышло играть, травмы нас замучили. Но в целом игрой доволен — бились, старались. Не расслабила ли нас быстрая шайба? Есть такое — когда быстро забиваешь, есть лёгкая расслабленность. Ну и получили сразу. Много удалений в первом периоде? Такие удаления — от плохого контроля клюшки», — цитирует пресс-служба лиги Назарова.

«Динамо» набрало 20 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сочи», идущего на последней строчке, в активе 9 очков .

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/18/504060.html
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