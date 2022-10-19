Козлов: «Первый период со «Спартаком» был идеальным»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Спартаком» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Хороший матч с нашей стороны. Первый период был идеальным: хорошо прессинговали, создавали моменты. В концовке периода Илья Ежов был на высоте. Второй период начали неплохо, после чего стали совершать невынужденные ошибки, чем воспользовался «Спартак». В третьем периоде ребята молодцы, выстояли, поймали на контратаке и забили. Спасибо нашим болельщикам за поддержку! Она нам очень сегодня помогла! Суперсэйв Ежова? Что Илья Ежов, что Андрей Кареев, они делают такие спасения, поэтому и играют в КХЛ. Илья Ежов вратарь с хорошей историей, уровень своей игры он поддерживает из года в год», — цитирует пресс-служба лиги Козлова.
«Салават Юлаев» идет на 3-м месте в Восточной конференции (25 очков), а «Спартак» занимает 7-ю позицию на «Западе» (23 очка).
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