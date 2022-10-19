Тимашов — о поражении от «Локомотива»: «Равная игра, мы старались, но чуть-чуть не получилось»

Защитник «Северстали» Николай Тимашов прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Равная игра, мы старались, но чуть-чуть не получилось. Невезение? Я так не считаю, значит, сами недоработали, раз пропустили. Каждая игра заряжает нас, тем более проиграли, значит, нужно зарядиться и готовиться к следующему матчу. Мой гол? Подняли на синюю линию, хороший перевод от партнеров, попал», — цитирует пресс-служба лиги Тимашова.

«Северсталь» с 22 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Локомотив» идет на 3-й строчке (27 очков).