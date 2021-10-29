Назаров посоветовал Балдаеву, как драться с Евенко

Защитник «Сочи» Виктор Балдаев рассказал, что главный тренер Андрей Назаров посоветовал ему, как лучше вести драку против защитника «Спартака» Олега Евенко в матче регулярного чемпионата КХЛ. В игроцкие годы Назаров был тафгаем.

«Назаров сказал, если будет момент, подраться [с Евенко], дал совет: подъехать поближе и схватиться. Он [Евенко] очень большой, схватиться не получилось, поэтому и проиграл, но ничего страшного, Олег — молодчик.

Чувствовалось, что это принципиальный матч, зная, как «Сочи» играет с приходом Назарова, думаю, можно было сделать ставку, что что-то такое произойдет. Я не планировал драться, но готовился, это не первая моя игра, так что я знаю, как действовать в таких ситуациях. Мы договорились обоюдно, он сам подъехал, у нас еще с прошлого сезона были стычки, поэтому было определенное взаимопонимание", — цитирует ТАСС Балдаева.