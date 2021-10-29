Дацюк купил дом-памятник в Екатеринбурге за 40 миллионов рублей
09:14
Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк купил дом-памятник 19 века в центре Екатеринбурга, информирует «Комсомольская правда». За здание на улице Ленина он предложил самую высокую цену — 40,1 миллион рублей.
Начальная цена «Дома мещанина Д.Х. Иконникова», который приобрел хоккеист, составляла 23,5 миллионов рублей. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, и жить в нем нельзя.
Известно, что зданию требуется серьезная реставрация. Согласно документам, здесь должны располагаться мастерские. Что в особняке планирует сделать Павел Дацюк неизвестно.
В прошлом сезоне 43-летний форвард провел 56 матчей за «Автомобилист» и набрал 38 (13+25) очков.
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