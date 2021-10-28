Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:1).

«Интересный матч на мой взгляд получился, обе команды очень хотели выиграть. Знали, что будет очень тяжело, «Спартак» хорошо играет дома. Благодарю ребят, что нашли в себе силы, хорошо сыграли в обороне. Отсутствие 9 игроков? У всех травмы разного характера. Четверо скоро вернутся в состав. Я видел коэффициенты, 1 к 5 было сегодня. Если кто-то на «Сочи» сегодня поставил, заработал неплохо (смеется). Жалко, что нам нельзя ставить, я бы на себя поставил.

Доволен ли своей работой в клубе? Довольны бывают только дурачки. Безусловно, есть проблемы, которые мы решаем изо дня в день. Как и в любом деле, а довольны или нет, все идет, как идет. Что поменял в команде? Тяжело ответить, даже если знаю, то не скажу. Это мой бизнес. Только дурачок рассказывает все секреты. А я бы еще долго хотел существовать в этом бизнесе», — сказал Назаров.

После этого матча «Спартак» с 26 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сочи» с 18 очками — на 12-й строчке.