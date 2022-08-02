Назаров объяснил, почему у него получилось работать тренером в СКА

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров в интервью «СЭ» рассказал, почему у него не получилось в СКА, где он работал в 2015 году.

— Что бы сегодняшний Андрей Назаров сказал Андрею Назарову из 2007 года?

— Андрей, ничего не меняй. Делай все то же самое.

— Серьезно?

— Однозначно.

— И в СКА бы пошли?

— А зачем что-то менять? Это шикарный жизненный опыт. Я доволен всем, что случилось в моей жизни. Сплю, ем, живу, дышу. Если что-то поменять, возможно, и не дышал бы сейчас. Так что все идет по плану.

— Почему у вас было фиаско в СКА?

— Я попал на чемпионскую команду. Ребята радовались, еще жили прошлым сезоном. Все это переросло в самоуспокоенность.

— Когда вы закончили карьеру, говорили в интервью, что не пойдете в тренерство, а займетесь бизнесом. Что поменялось?

— Это был 2006-й год. Скучно. Когда играл в хоккей, думал, что бизнес — это шикарно, веселуха. А оказывается, бизнес — это к 7 утра на работу, бумажки, кредиты оформлять, следить за всем.