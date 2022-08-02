Назаров объяснил, почему у него получилось работать тренером в СКА
Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров в интервью «СЭ» рассказал, почему у него не получилось в СКА, где он работал в 2015 году.
— Что бы сегодняшний Андрей Назаров сказал Андрею Назарову из 2007 года?
— Андрей, ничего не меняй. Делай все то же самое.
— Серьезно?
— Однозначно.
— И в СКА бы пошли?
— А зачем что-то менять? Это шикарный жизненный опыт. Я доволен всем, что случилось в моей жизни. Сплю, ем, живу, дышу. Если что-то поменять, возможно, и не дышал бы сейчас. Так что все идет по плану.
— Почему у вас было фиаско в СКА?
— Я попал на чемпионскую команду. Ребята радовались, еще жили прошлым сезоном. Все это переросло в самоуспокоенность.
— Когда вы закончили карьеру, говорили в интервью, что не пойдете в тренерство, а займетесь бизнесом. Что поменялось?
— Это был 2006-й год. Скучно. Когда играл в хоккей, думал, что бизнес — это шикарно, веселуха. А оказывается, бизнес — это к 7 утра на работу, бумажки, кредиты оформлять, следить за всем.
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