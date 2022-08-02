«Северсталь» отказалась от продажи абонементов на сезон-2022/23

Хоккейный клуб «Северсталь» принял решение отказаться от реализации абонементов на сезон-2022/23, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что данное решение связано с нестабильной эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом.

«Уважаемые болельщики! В связи с неустойчивой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу продажа абонементов в сезоне 2022/2023 не планируется», — говорится в заявлении «Северстали» в Telegram.