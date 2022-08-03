Американский защитник Ловерде перейдет в «Куньлунь»

Как стало известно «СЭ», американский защитник Винсент Ловерде станет игроком «Куньлуня».

В прошлом сезоне 33-летний хоккеист провел в австрийском «Зальцбурге», а до этого был капитаном фарм-клубов «Рейнджерс» и «Лос-Анджелеса».

В минувшем сезоне Ловерде набрал 15 (2+13) очков в 41 матче регулярного чемпионата австрийской лиги ICE. В плей-офф у него 5 (1+4) очков в 7 встречах.