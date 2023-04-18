Нападающий Тютюнников продлил контракт с «Адмиралом» на два года

«Адмирал» продлил соглашение с нападающим Игорем Тютюнниковым.

Пресс-служба клуба сообщает, что двусторонний контракт рассчитан на два года.

Большую часть сезона-2022/23 20-летний Тютюнников провел в молодежном клубе «Тайфун». За команды он сыграл 49 матчей и заработал 41 очко (16+25). За «Адмирал» провел один матч в КХЛ и результативными действиями не отметился.