Стефан Да Коста подписал новый контракт с «Автомобилистом»

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста заключил новый контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба, соглашение рассчитано на два сезона — до 30 апреля 2025 года.

В регулярном чемпионате сезона-2022/23 33-летний француз стал лучшим бомбардиром и вторым снайпером «Автомобилиста», набрав 56 (20+36) очков. В плей-офф на его счету 7 (1+6) набранных баллов в 7 матчах.

Всего за три сезона в Екатеринбурге Да Коста провел 167 матчей, в которых набрал 144 (58+ 86) очка при показателе полезности «+29».