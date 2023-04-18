Нападающий «Металлурга» Фисенко покинет клуб

Нападающий Михаил Фисенко покинет «Магнитку».

Об этом в эфире «СЭ» заявил агент игрока Шуми Бабаев.

Фисенко перешел в «Металлург» летом 2022 года. В сезоне-2022/23 32-летний россиянин набрал 11 (3+8) очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также сделал одну результативную передачу в 11 играх плей-офф.