Нападающий «Трактора» Робинсон дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон, который подрался в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (3:2, 2-1), получил автоматическую дисквалификацию на один матч.

«В соответствии с п. 4.4. ст. 28 Дисциплинарного регламента, если игрок наказан третьим и каждым последующим большим штрафом (5 минут) за драку, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — говорится в заявлении КХЛ.

Таким образом, Робинсон пропустит четвертый матч серии против «Салавата Юлаева».

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Трактора». Четвертый матч пройдет 6 марта в Челябинске. Начало — в 17.00 мск.