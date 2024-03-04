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Сегодня, 20:56

Билялетдинов — о третьем поражении от «Автомобилиста»: «Ак Барс» играл неплохо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал третье поражение команды от «Автомобилиста» (1:3, 0-3) в серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Команда играла в целом неплохо. К сожалению, у нас есть пока проблема, что не забиваем. Хотя создаем моменты, не могу сказать, что не создаем. Каким бы соперник не был, как бы он не оборонялся, мы должны забивать. Одна шайба за три игры — это мизер. Поэтому будем работать, разговаривать, пытаться что-то сделать», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба клуба.

Также Билялетдинов отметил, что у «Автомобилиста» хорошая оборона, игроки команды здорово защищаются и блокируют шайбы.

«Ак Барс» в серии первого раунда Кубка Гагарина проиграл два матча дома (1:2, 0:4) и одну игру на выезде (1:3). «Автомобилист» ведет в серии - 3-0.

Четвертый матч пройдет в среду, 6 марта, в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 мск.

ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 1
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
5. Металлург Мг - Амур
0 - 0
1 - 1
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
1 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
5. СКА - Торпедо
0 - 0
1 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
1 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
2 - 0
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
2 - 0
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
1 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
5. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 3
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
5. Спартак - Северсталь
0 - 0
1 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
1 - 2
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4.03 17:00
Автомобилист – Ак Барс
 3 : 1
4.03 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 3 : 2
4.03 19:30
Северсталь – Спартак
 - : -
4.03 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Динамо М – Динамо Мн
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