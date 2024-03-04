Билялетдинов — о третьем поражении от «Автомобилиста»: «Ак Барс» играл неплохо»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал третье поражение команды от «Автомобилиста» (1:3, 0-3) в серии первого раунда Кубка Гагарина.
«Команда играла в целом неплохо. К сожалению, у нас есть пока проблема, что не забиваем. Хотя создаем моменты, не могу сказать, что не создаем. Каким бы соперник не был, как бы он не оборонялся, мы должны забивать. Одна шайба за три игры — это мизер. Поэтому будем работать, разговаривать, пытаться что-то сделать», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба клуба.
Также Билялетдинов отметил, что у «Автомобилиста» хорошая оборона, игроки команды здорово защищаются и блокируют шайбы.
«Ак Барс» в серии первого раунда Кубка Гагарина проиграл два матча дома (1:2, 0:4) и одну игру на выезде (1:3). «Автомобилист» ведет в серии - 3-0.
Четвертый матч пройдет в среду, 6 марта, в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 мск.
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
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Спартак - Северсталь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|1 - 2
|4.03
|17:00
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Автомобилист – Ак Барс
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|
Трактор – Сал. Юлаев
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Северсталь – Спартак
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ЦСКА – Локомотив
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