Нападающий «Торпедо» Кручинин обратился к болельщикам перед матчем со СКА

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин в соцсети поделилась ожиданиями от старта серии плей-офф со СКА. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что хоккеист не будет выступать.

Он попросил болельщиков поддержать команду и не обсуждать внутренние проблемы команды.

«Команде нужна вашa поддержка! Только позитив и поддержка! Никаких конфликтов нет, чисто рабочие моменты! Давайте вместе верить в команду и болеть за ребят! Всем добра и здоровья», — написал нападающий.

Кубок Гагарина сезона 2023/2024 стартует 29 февраля, в четверг. СКА в первом раунде плей-офф КХЛ сыграет с «Торпедо».

СКА — «Торпедо»: даты и расписание матчей серии Кубка Гагарина