Михаил Григоренко: «Локомотив» — хорошая команда, ЦСКА знает, что от него ждать»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко поделился ожиданиями от предстоящего старта плей-офф КХЛ.

В первом раунде Кубка Гагарина армейцы сыграют против «Локомотива».

«Регулярный сезон сложился не лучшим образом. Но все еще можно исправить. Самое важное — плей-офф, Кубок Гагарина. «Локомотив» — хорошая команда, знаем, чего от них ожидать», — приводит слова Григоренко пресс-служба ЦСКА.

Первый матч серии «Локомотив» — ЦСКА пройдет в четверг, 29 февраля в Ярославле. Начало игры — в 19.30 (мск).

В сезоне-2023/24 29-летний Григоренко провел за ЦСКА 59 матчей, в которых набрал 45 (18+27) очков.