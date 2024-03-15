Ковальчук: «Хорошо, что «Спартак» начинает серию с «Металлургом» на выезде»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук считает, что начало серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга» на выезде является преимуществом для команды.

«Хорошо, что начинаем серию на выезде, для нас это будет лучше. Мне кажется, не такое сильное давление, первые игры, он недавно закончили, у нас большой перерыв, будет время вкатиться и нащупать свою игру», — сказал Ковальчук.

Первый матч серии между командами состоится 17 марта в Магнитогорске. Начало — в 14.30 мск.