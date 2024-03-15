Разин — о серии со «Спартаком»: «Счетов 7:3, как было с «Северсталью», у нас не будет»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на открытой тренировке поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком».

«Я бы не сказал, что «Спартак» в серии с «Северсталью» играл открыто. «Северсталь» больше играла на атаку. «Спартак» не бежал оголтело вперед, открывая тылы, а играл рационально. Мы разберем все, покажем ребятам. Думаю, счетов 7:3, как было с «Северсталью», в нашей серии не будет», — отметил Разин.

Первый матч серии между командами состоится 17 марта в Магнитогорске. Начало — в 14.30 мск.