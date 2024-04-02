Нападающий Силантьев объяснил, почему не получил шанс в «Спартаке»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев в интервью «СЭ» рассказал, почему не сыграл в КХЛ за «Спартак».

В сезоне-2020/21 форвард выступал за молодежную команду красно-белых и набрал 63 (24+39) очка за 58 матчей регулярного чемпионата МХЛ.

— «Спартак» был для вас особенным соперником в плей-офф?

— Конечно, было приятно обыграть бывший клуб. Главное, что мы выиграли серию и идем дальше.

— У вас ответ на вопрос, почему вам не дали шанс в «Спартаке» в свое время?

— Я не знаю, у каждого свое видение. Значит, в клубе приняли такое решение. Я поехал дальше.

— За сезон в системе «Спартака» вы были близки к команде КХЛ?

— Даже близко не был. Меня подпустили в ВХЛ на две игры, а про КХЛ даже речи не было.

В полуфинале «Магнитка» сыграет с «Автомобилистом». Первая игра состоится 3 апреля в Магнитогорске.