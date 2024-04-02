Президент «Динамо» сообщил, что клуб подпишет новые контракты с Уилом и О'Деллом

Президент «Динамо» Виктор Воронин рассказал о ситуации с контрактами канадских нападающих команды Джордана Уила и Эрика О'Делла.

«Совет директоров одобрил новые контракты Уила и О'Делла», — заявил Воронин на пресс-конференции.

Спортивный директор клуба Алексей Сопин сообщил, что в ближайшие дни будет информация об их контрактах.

«Договоренность есть. Не стали объявлять об этом в плей-офф. В ближайшие дни будет информация об их контрактах. Также предложили (Седрику) Пакетту продлить контракт», — добавил Сопин.

«Динамо» в плей-офф КХЛ дошло до второго раунда, где уступило «Трактору» со счетом в серии 0-4.

31-летний Уил в текущем сезоне сыграл за бело-голубых 76 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф и набрал 86 (34+52) очков. 33-летний О'Делл провел 74 игры и набрал 57 (27+30) очков. На счету Седрика Пакетта в сезоне-2023/24 65 матчей за «Динамо» и 42 (26+16) очка.