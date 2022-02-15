Нападающий Шинкарук перейдет из рижского «Динамо» в шведский клуб

Нападающий Хантер Шинкарук станет очередным игроком, который покинет рижское «Динамо». 27-летний канадец перейдет в шведский ХВ-71, сообщает Expressen.

В этом сезоне Шинкарук провел за «Динамо» 39 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков.

Ранее стало известно, что целая группа игроков покинет клуб КХЛ.

5 февраля руководство Континентальной хоккейной лиги объявило, что этот регулярный чемпионат не будет доигран. Рижское «Динамо» не попало в плей-офф.