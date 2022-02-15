Игроки КХЛ приняли участие в благотворительном матче

15 февраля в рамках «Турнира на паузе» в Казани состоялся шестой благотворительный матч «Хоккей каждому» — участие в нем приняли дети с ограниченными возможностями здоровья, игроки клубов КХЛ, а также политики и общественные деятели Татарстана, сообщает сайт КХЛ.

За победу традиционно боролись команды «Метеор» и «Вымпел»: в их составы вошли по 10 ребят с нарушениями двигательных функций. Они передвигались по льду в инвалидных креслах или специальных колясках при поддержке сопровождающих. В число «штурманов» вошли Александр Бурмистров и Дмитрий Юдин («Ак Барс»), Павел Порядин и Марат Хайруллин («Нефтехимик»), Даниил Тесанов и Георгий Иванов («Локомотив»), Андрей Алексеев и Иван Емец («Северсталь»).

Также на лед вместе с детьми вышли мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, муфтий республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин, олимпийский чемпион по хоккею Сергей Шепелев.

Команды сыграли два периода по 20 минут, матч завершился вничью со счетом 7:7. После матча детям вручили медали и подарки от «Ак Барса» и Федерации хоккея Татарстана.