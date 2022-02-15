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Сегодня, 19:16

Несколько игроков рижского «Динамо» нашли себе клубы в Европе

Иван Шитик
Корреспондент

Сразу несколько игроков покинут рижское «Динамо» и продолжат карьеры в европейских клубах, сообщает журналист Улвис Броже в Twitter.

Нападающие Николай Елисеев и Рихардс Букартс станут игроками шведского МоДо.

Форвард Микс Индрашис принял предложение швейцарского «Биля».

Защитник Нериюс Алишаускас и нападающий Гинтс Мейя будут играть за шведскую «Виту».

Ранее КХЛ принял решение не доигрывать регулярный чемпионат, а в плей-офф «Динамо» не попало.

Гинтс Мейя
Микс Индрашис
Нерюс Алишаускас
Николай Елисеев
Рихардс Букартс
ХК Динамо (Рига)
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