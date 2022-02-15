Несколько игроков рижского «Динамо» нашли себе клубы в Европе
Сразу несколько игроков покинут рижское «Динамо» и продолжат карьеры в европейских клубах, сообщает журналист Улвис Броже в Twitter.
Нападающие Николай Елисеев и Рихардс Букартс станут игроками шведского МоДо.
Форвард Микс Индрашис принял предложение швейцарского «Биля».
Защитник Нериюс Алишаускас и нападающий Гинтс Мейя будут играть за шведскую «Виту».
Ранее КХЛ принял решение не доигрывать регулярный чемпионат, а в плей-офф «Динамо» не попало.
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|15:30
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Барыс – Авангард
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|19:00
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Ак Барс – Локомотив
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|19:00
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Нефтехимик – Сал. Юлаев
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|19:00
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Северсталь – Сочи
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Динамо Мн – Торпедо
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|22.02
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Динамо М – СКА
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Спартак – Трактор
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