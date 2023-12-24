Нападающий «Салавата Юлаева» Дроздов рассказал, благодаря чему «Спартак» хорошо выступает в этом сезоне
Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов считает, что «Спартак» хорошо выступает в нынешнем сезоне благодаря грамотной селекции и работе тренерского штаба Алексея Жамнова.
«Связываю ли прорыв «Спартака» с удачной селекцией? По большей части — да, но невозможно не отметить и деятельность тренерского штаба во главе с Алексеем Жамновым. Даже несмотря на то, что не довелось поработать с данным специалистом, стоит отметить его имя и репутацию. Это две основные составляющие успеха «Спартака», — заявил Дроздов RT.
Голдобин благодаря голу побил рекорд «Спартака» по количеству очков за сезон в регулярном чемпионате КХЛ.
«Спартак» (62 очка) после 44 матчей вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» (35) после 43 игр идет девятым на «Западе».
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|Авангард
|41
|27
|14
|57
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|Сал. Юлаев
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|25
|16
|53
|4
|Лада
|43
|22
|21
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|7
|Автомобилист
|43
|22
|21
|49
|8
|Сибирь
|44
|20
|24
|47
|9
|Амур
|42
|17
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|42
|15
|27
|39
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|Адмирал
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|13
|27
|35
|12
|Барыс
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|13
|30
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|43
|29
|14
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|27
|15
|55
|6
|ЦСКА
|42
|22
|20
|47
|7
|Северсталь
|41
|18
|23
|43
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|24.12
|14:00
|
Спартак – Куньлунь РС
|5 : 2
|24.12
|14:00
|
Витязь – Динамо Мн
|6 : 4
|24.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|2 : 3
|24.12
|16:30
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|24.12
|17:00
|
Северсталь – Адмирал
|- : -