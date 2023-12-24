Нападающий «Салавата Юлаева» Дроздов рассказал, благодаря чему «Спартак» хорошо выступает в этом сезоне

Нападающий «Салавата Юлаева» Иван Дроздов считает, что «Спартак» хорошо выступает в нынешнем сезоне благодаря грамотной селекции и работе тренерского штаба Алексея Жамнова.

«Связываю ли прорыв «Спартака» с удачной селекцией? По большей части — да, но невозможно не отметить и деятельность тренерского штаба во главе с Алексеем Жамновым. Даже несмотря на то, что не довелось поработать с данным специалистом, стоит отметить его имя и репутацию. Это две основные составляющие успеха «Спартака», — заявил Дроздов RT.

Голдобин благодаря голу побил рекорд «Спартака» по количеству очков за сезон в регулярном чемпионате КХЛ.