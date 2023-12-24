«Витязь» отыгрался с 2:4 и победил минское «Динамо»
«Витязь» обыграл минское «Динамо» со счетом 6:4 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Хозяева повели 2:0, затем пропустили четыре шайбы подряд, но смогли отыграться и победить.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Минск) — 6:4 (2:1, 0:3, 4:0)
Голы: Воробьев — 4 (Цицюра), 0:35 — 1:0. Аркалов — 3, 17:38 — 2:0. Бориков — 5 (Ковгореня, Смирнов), 19:28 — 2:1. Калдис — 7 (бол., Энас, Кодола), 25:30 — 2:2. Кузнецов — 3 (Стась, Смирнов), 26:45 — 2:3. Кузнецов — 4 (Стась, Хэмилтон), 39:49 — 2:4. Яремчук — 9, 41:34 — 3:4. Воробьев — 5 (бол.), 54:56 — 4:4. Кара — 5 (бол., Педан, Дарьин), 55:39 — 5:4. Барак — 8 (п.в., Уилсон, Дарьин), 59:09 — 6:4.
Вратари: Дорожко — Колосов (58:27 — 59:09).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 22 (8+7+7) — 35 (9+20+6).
Судьи: Беляев, Ромасько.
24 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 3087 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|27
|16
|59
|2
|Авангард
|41
|27
|14
|57
|3
|Сал. Юлаев
|41
|25
|16
|53
|4
|Лада
|43
|22
|21
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|7
|Автомобилист
|43
|22
|21
|49
|8
|Сибирь
|44
|20
|24
|47
|9
|Амур
|42
|17
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|42
|15
|27
|39
|11
|Адмирал
|40
|13
|27
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|43
|29
|14
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|27
|15
|55
|6
|ЦСКА
|42
|22
|20
|47
|7
|Северсталь
|41
|18
|23
|43
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|24.12
|14:00
|
Спартак – Куньлунь РС
|5 : 2
|24.12
|14:00
|
Витязь – Динамо Мн
|6 : 4
|24.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|2 : 3
|24.12
|16:30
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|24.12
|17:00
|
Северсталь – Адмирал
|- : -