Илья Ковальчук — о первом матче за «Спартак» после возвращения: «Теперь только вперед»
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук, забросивший шайбу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2), поделился эмоциями от первой игры за красно-белых.
40-летний форвард забросил свою первую шайбу за «Спартак» в КХЛ в концовке матча, отличившись в пустые ворота.
— Громко заявили о своем возвращении, забросив шайбу, но одну вы и привезли. Перерыв в хоккейной карьере дал о себе знать или волнение? Ведь вы — главная тема для обсуждения сегодня.
— Все мы не роботы и совершаем ошибки. Главное, что и тренеры, и руководство, и команда поддержали сегодня, поэтому им огромное спасибо. Давно не играл, но думал будет хуже. Теперь только вперед! — сказал Ковальчук.
(Анна Бирюкова)
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|14:00
|
Спартак – Куньлунь РС
|5 : 2
|24.12
|14:00
|
Витязь – Динамо Мн
|6 : 4
|24.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|2 : 3
|24.12
|16:30
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|24.12
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Северсталь – Адмирал
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