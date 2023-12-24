Илья Ковальчук — о первом матче за «Спартак» после возвращения: «Теперь только вперед»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук, забросивший шайбу в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2), поделился эмоциями от первой игры за красно-белых.

40-летний форвард забросил свою первую шайбу за «Спартак» в КХЛ в концовке матча, отличившись в пустые ворота.

— Громко заявили о своем возвращении, забросив шайбу, но одну вы и привезли. Перерыв в хоккейной карьере дал о себе знать или волнение? Ведь вы — главная тема для обсуждения сегодня.

— Все мы не роботы и совершаем ошибки. Главное, что и тренеры, и руководство, и команда поддержали сегодня, поэтому им огромное спасибо. Давно не играл, но думал будет хуже. Теперь только вперед! — сказал Ковальчук.

(Анна Бирюкова)