Нападающий Сагадеев расторг контракт с «Локомотивом»

«Локомотив» на официальном сайте сообщил, что нападающий Антон Сагадеев не сможет продолжить свои выступления за клуб по семейным причинам.

«В настоящее время в семье нападающего Антона Сагадеева сложились обстоятельства, которые не позволяют ему продолжить выступления за нашу команду. В этой ситуации Хоккейный клуб «Локомотив» откликнулся на просьбу игрока, и сегодня его контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон», — говорится в заявлении ярославского клуба.

В текущем сезоне Сагадеев провел за «Локомотив» 8 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.