Юлиус Гудачек стал игроком рижского «Динамо»

Как сообщал «СЭ», голкипер Юлиу Гудачек стал игроком рижского «Динамо». 33-летний вратарь заключил контракт с клубом КХЛ, сообщает сайт рижан.

Гудачек последние три сезона КХЛ провел в «Спартаке», также он выступал за череповецкую «Северсталь» и новосибирскую «Сибирь». Всего словацкий голкипер сыграл в лиге 199 матчей.

В сентябре 33-летний голкипер подписал временный контракт с клубом «Спишска Нова Вес», вышедшим в словацкую экстралигу по итогам минувшего сезона.