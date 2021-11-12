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Юлиус Гудачек стал игроком рижского «Динамо»

18:51
Юлиус Гудачек. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юлиус Гудачек. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как сообщал «СЭ», голкипер Юлиу Гудачек стал игроком рижского «Динамо». 33-летний вратарь заключил контракт с клубом КХЛ, сообщает сайт рижан.

Гудачек последние три сезона КХЛ провел в «Спартаке», также он выступал за череповецкую «Северсталь» и новосибирскую «Сибирь». Всего словацкий голкипер сыграл в лиге 199 матчей.

В сентябре 33-летний голкипер подписал временный контракт с клубом «Спишска Нова Вес», вышедшим в словацкую экстралигу по итогам минувшего сезона.

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Иван Шитик все материалы автора
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