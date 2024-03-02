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Сегодня, 20:28

Яшкин — о возвращении на лед: «Хорошо готов физически, старался делать, что мог»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение своей команды во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (0:4, 0-2) и свое возвращение в состав. Яшкин не играл с 30 ноября.

«Результат говорит сам за себя, думаю, что комментарии здесь и не нужны. Ничего не получилось в атаке. Ноль голов, надо искать пути как забивать. Больше бросать нужно, броски у нас не очень опасные, надо лучше распоряжаться шайбой, договориться и взять на себя уже ответственность за бросок.

Может кто-то переживает давление, но не должно такого быть. Мало моментов, принимаем неверные решения. Надо быть больше нацеленным на ворота. Не сказал бы, что сложно проходить оборону, много брака, надо распоряжаться лучше шайбой, неточные передачи, сами себе усложняем ситуацию.

Не мне судить о своей игре, но я старался делать, что мог. Надеюсь, с каждой игрой буду чувствовать себя все лучше. Вы сами видели игру. Я думаю, что хорошо готов физически. По нашим результатам видно, что будто легче играть на выезде. Дай бог так и будет, и мы сможем переломить эту серию», — сказал Яшкин.

Третий матч серии пройдет в Екатеринбурге в понедельник, 4 марта.

 
Александр Радулов в&nbsp;матче против &laquo;Автомобилиста&raquo;. Грязный удар и удаление Радулова подвели команду. «Ак Барс» близок к вылету

 

Дмитрий Яшкин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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Авангард - Лада
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
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Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
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