Нападающий Мирошниченко дебютировал в КХЛ за «Авангард»
Нападающий Иван Мирошниченко дебютировал в КХЛ за «Авангард».
18-летний хоккеист принимает участие в матче против «Трактора» в регулярном чемпионате лиги, который проходит в Омске. Сейчас идет первый период, счет в игре 1:0 в пользу «Авангарда».
В текущем сезоне МХЛ Мирошниченко провел восемь матчей за «Омских Ястребов» и набрал 11 (8+3) очков.
В марте 2022 года стало известно об обнаружении у игрока онкологического заболевания (лимфомы Ходжкина). Летом он прошел курс лечения и возобновил карьеру.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|38
|30
|8
|63
|2
|ЦСКА
|36
|23
|13
|51
|3
|Локомотив
|37
|22
|15
|50
|4
|Торпедо
|37
|22
|15
|46
|5
|Динамо М
|37
|20
|17
|45
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|42
|8
|Витязь
|37
|16
|21
|40
|9
|Северсталь
|38
|13
|25
|35
|10
|Куньлунь
|38
|13
|25
|29
|11
|Сочи
|35
|5
|30
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|36
|25
|11
|53
|2
|Металлург
|36
|24
|12
|52
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|19
|17
|45
|6
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|7
|Ак Барс
|36
|16
|20
|38
|8
|Амур
|35
|14
|21
|34
|9
|Барыс
|38
|15
|23
|33
|10
|Трактор
|38
|14
|24
|33
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
Результаты / календарь
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
|4.12
|13:30
|
Сибирь – Торпедо
|- : -
|4.12
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|4.12
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|- : -
|4.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|4.12
|15:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|4.12
|17:00
|
Ак Барс – Динамо М
|- : -
|4.12
|17:00
|
Куньлунь – СКА
|- : -
|4.12
|17:00
|
Нефтехимик – Локомотив
|- : -
|4.12
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Новости