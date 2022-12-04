Нападающий Мирошниченко дебютировал в КХЛ за «Авангард»

Нападающий Иван Мирошниченко дебютировал в КХЛ за «Авангард».

18-летний хоккеист принимает участие в матче против «Трактора» в регулярном чемпионате лиги, который проходит в Омске. Сейчас идет первый период, счет в игре 1:0 в пользу «Авангарда».

В текущем сезоне МХЛ Мирошниченко провел восемь матчей за «Омских Ястребов» и набрал 11 (8+3) очков.

В марте 2022 года стало известно об обнаружении у игрока онкологического заболевания (лимфомы Ходжкина). Летом он прошел курс лечения и возобновил карьеру.