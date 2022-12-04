КХЛ: «Авангард» — «Трактор», «Ак Барс» — «Динамо» Москва и другие матчи 4 декабря

Регулярный чемпионат КХЛ.

4 декабря, воскресенье

13.30 (мск) «Сибирь» — «Торпедо»

14.00 «Авангард» — «Трактор»

14.00 «Барыс» — «Салават Юлаев»

14.00 «Витязь» — «Спартак»

15.00 «Металлург» — «Автомобилист»

17.00 «Ак Барс» — «Динамо» (Москва)

17.00 «Куньлунь» — СКА

17.00 «Нефтехимик» — «Локомотив»

17.00 «Сочи» — ЦСКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут