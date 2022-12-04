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Сегодня, 09:55

КХЛ: «Авангард» — «Трактор», «Ак Барс» — «Динамо» Москва и другие матчи 4 декабря

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Форвард «Авангард» Сергей Толчинский.
Фото ХК «Авангард»
Регулярный чемпионат КХЛ.

4 декабря, воскресенье

13.30 (мск) «Сибирь» — «Торпедо»

14.00 «Авангард» — «Трактор»

14.00 «Барыс» — «Салават Юлаев»

14.00 «Витязь» — «Спартак»

15.00 «Металлург» — «Автомобилист»

17.00 «Ак Барс» — «Динамо» (Москва)

17.00 «Куньлунь» — СКА

17.00 «Нефтехимик» — «Локомотив»

17.00 «Сочи» — ЦСКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 38 30 8 63
2 ЦСКА 36 23 13 51
3 Локомотив 37 22 15 50
4 Торпедо 37 22 15 46
5 Динамо М 37 20 17 45
6 Спартак 38 19 19 43
7 Динамо Мн 38 17 21 42
8 Витязь 37 16 21 40
9 Северсталь 38 13 25 35
10 Куньлунь 38 13 25 29
11 Сочи 35 5 30 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 36 25 11 53
2 Металлург 36 24 12 52
3 Сибирь 39 23 16 49
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Сал. Юлаев 36 19 17 45
6 Авангард 36 20 16 43
7 Ак Барс 36 16 20 38
8 Амур 35 14 21 34
9 Барыс 38 15 23 33
10 Трактор 38 14 24 33
11 Нефтехимик 36 15 21 31
Результаты / календарь
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
4.12 13:30
Сибирь – Торпедо
 - : -
4.12 14:00
Авангард – Трактор
 - : -
4.12 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 - : -
4.12 14:00
Витязь – Спартак
 - : -
4.12 15:00
Металлург – Автомобилист
 - : -
4.12 17:00
Ак Барс – Динамо М
 - : -
4.12 17:00
Куньлунь – СКА
 - : -
4.12 17:00
Нефтехимик – Локомотив
 - : -
4.12 17:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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