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Сегодня, 14:24

Гендиректор «Трактора» считает текущий формат лимита на легионеров в КХЛ оптимальным

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил, что нынешний формат лимита на легионеров в КХЛ является более оптимальным.

19 ноября министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что лимит легионеров будет ужесточен следующем году. Российские клубы могут вносить в заявку до пяти иностранных игроков, по инициативе Федерации хоккея России со следующего сезона можно будет вносить в заявку только до трех иностранцев.

«Мы считаем, что пять легионеров — оптимальное количество в заявке на матч КХЛ. Но если решение будет принято, мы будем вынуждены его принять. Если будут учитывать нашу позицию, то я ее только что высказал. Раз решение еще должным образом не оформлено, значит юридически оно не принято», — цитирует Савина ТАСС.

9 декабря пройдет встреча руководителей клубов КХЛ, на которой, по заявлению президента лиги Алексея Морозова, будет обсуждаться вопрос по изменению лимита.

Источник: https://tass.ru/sport/16496451
Алексей Морозов (хоккей)
КХЛ
ХК Трактор
Олег Матыцин
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