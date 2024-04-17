Гребенкин: «Не могу сказать, что «Автомобилист» — самый сильный соперник в этом плей-офф»

Нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин после седьмого матча полуфинала Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (3:2, 4-3) в интервью «СЭ» поделился мнением о соперниках в плей-офф.

— В прошлых матчах вы получали мало игрового времени. Как реагировали на это?

— Вы же знаете, как я реагировал. Это плей-офф. Хочется побеждать в каждой игре. В седьмом матче мне дали больше игрового времени. Рад, что отработал его хорошо и что команда победила. Да, не получается забить. Во многих моментах не хватает креатива. Может быть, торопимся. Хорошо, что победили сегодня.

— «Автомобилист» — самый сложный соперник в плей-офф?

— Не думаю, что самый сложный. Все команды примерно одного уровня. Даже если посмотреть на серию с «Амуром» — нам было тяжело. В любой момент мог случиться перелом. Хорошо, что мы перевели свою победную серию и выиграли. Я ко всем командам отношусь с уважением и не могу сказать, что «Автомобилист» — самый сильный соперник.