Форвард «Локомотива» Никулин: «Мы показали характер, который у нас есть»
Нападающий «Локомотива» Степан Никулин, забросивший победный буллит в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (4:3 Б) поделился эмоциями от победы.
— Какой гол приятнее — когда сравняли счет или победный буллит?
— Наверно, когда сравняли. Если бы 3:2 закончили матч, то тогда бы ничего не было — ни овертайма, ни буллитов.
— После первого достаточно провального периода, что вам сказали в перерыве? Может быть поменяли тренерскую установку?
— Сказали, что нужно проснуться, потому что провалили первый период. Мы показали характер, который у нас есть. Такая была установка.
— Кудашов взял тайм-аут во время третьего периода, после которого вы забросили шайбу. Что сказал Никитин во время этой паузы?
— Сказал продолжать играть и создавать моменты. То, что соперник взял тайм-аут, — пошло в плюс для нас. Мы почувствовали их нервозность.
— Насколько важно занять первую строчку?
— Конечно, всем приятно вставать на первое место, но наша первоочередная задача — побеждать в каждом матче.
После этой игры «Локомотив» с 82 очками располагается на втором месте в таблице Западной конференции. У «Динамо» 80 очков и третья позиция.
Анна Бирюкова
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