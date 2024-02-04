Джордан Уил — о поражении от «Локомотива»: «Я думаю, мы просто перестали играть»

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от «Локомотива» (3:4 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Первый период однозначно остался за «Динамо». Что пошло не так во втором?

— Я думаю, мы просто перестали играть. Мы начали перебрасывать шайбу в нейтральной зоне. Соперник просто отсиживался, а мы ему отдавали шайбу. Мы просто должны придерживаться той игры, которую показывали в первом периоде, я бы даже сказал в первые 30 минут. До конца сезона осталось девять игр, мы должны обеспечить себе хорошее место в таблице.

«Локомотив» набрал 82 очка после 59 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Алексея Кудашова с 80 очками в 59 играх располагается на 3-й строчке.

Анна Бирюкова