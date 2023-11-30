Нападающий «Куньлуня» Локхарт Лукас: «Мы можем обыграть любую команду — главное придерживаться своей системы»

Нападающий «Куньлуня» Локхарт Лукас, оформивший дубль в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3), прокомментировал игру.

— Побеждать всегда круто, вне зависмости от того, какой соперник, — начал игрок. — Но победа над «Спартаком» добавляет еще больше позитивных эмоций. Я думаю, что мы можем обыграть любую команду — главное придерживаться своей системы и не допускать ошибок. Я думаю нам все посильно.

— У вас сегодня дубль. Какие эмоции от такого вклада в игру?

— Помочь команде всегда важно. Когда получается забросить и принести какую-то пользу для команды, то я только рад. Особенно если я забрасываю несколько шайб.

— Первые два периода держали ситуацию под контролем. Ожидали такого хода игры в третьем?

— На третий период выходили настроенными на максимум. Понимали, что «Спартак» сейчас будет делать все возможное, чтобы отыграться. Посчитали, что нужно играть проще и просто не допускать ошибок.

— Достаточно дисциплинарный матч с вашей стороны — два удаления за всю игру.

— Мы часто об этом говорим. Стараемся не попадать в штрафной бокс. Уделяем этому особое внимание, несмотря на то, что наше меньшинство отлично справляется. Большое количество удалений позволяет сопернику взять инициативу в игре, именно поэтому сегодня мы сделали все, чтобы у «Спартака» этой инициативы не было.

«Куньлунь» расположился на девятой строчке, набрав 31 очко в 39 играх. Несмотря на поражение, команда Алескея Жамнова продолжает идти на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 51 балл в 38 играх регулярного чемпионата.

Анна Бирюкова