«Куньлунь» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ уступил «Куньлуню» со счетом 3:5.

Видео лучших моментов матча «Куньлунь» — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Спартак" проиграл в четвертом из пяти последних матчей и с 51 очком расположился на первом месте в Западной конференции, «Куньлунь» с 31 очком — на девятой строчке.