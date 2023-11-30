«Ак Барс» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ
«Ак Барс» дома победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Ак Барс» одержал третью победу подряд. Команда набрала 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Автомобилист» с 42 очками расположился на 7-й строчке «Востока».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|35
|23
|12
|49
|3
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|4
|Лада
|38
|19
|19
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|22
|14
|45
|6
|Трактор
|36
|19
|17
|42
|7
|Автомобилист
|38
|19
|19
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|36
|14
|22
|35
|10
|Нефтехимик
|36
|14
|22
|35
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|38
|24
|14
|51
|2
|Динамо М
|36
|24
|12
|51
|3
|Локомотив
|35
|22
|13
|47
|4
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|5
|СКА
|35
|22
|13
|44
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|35
|15
|20
|34
|9
|Куньлунь РС
|39
|13
|26
|31
|10
|Сочи
|36
|14
|22
|30
|11
|Витязь
|37
|13
|24
|30
Результаты / календарь
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29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
|30.11
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|2 : 3 ОТ
|30.11
|16:30
|
Барыс – Металлург Мг
|5 : 2
|30.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Лада
|5 : 2
|30.11
|19:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|3 : 2
|30.11
|19:30
|
Куньлунь РС – Спартак
|5 : 3
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