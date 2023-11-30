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Сегодня, 23:21

«Ак Барс» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Ак Барс» дома победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» одержал третью победу подряд. Команда набрала 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Автомобилист» с 42 очками расположился на 7-й строчке «Востока».

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 38 25 13 54
2 Авангард 35 23 12 49
3 Ак Барс 37 22 15 46
4 Лада 38 19 19 46
5 Сал. Юлаев 36 22 14 45
6 Трактор 36 19 17 42
7 Автомобилист 38 19 19 42
8 Сибирь 38 17 21 40
9 Амур 36 14 22 35
10 Нефтехимик 36 14 22 35
11 Адмирал 35 11 24 29
12 Барыс 37 11 26 29
Западная конференция И В П О
1 Спартак 38 24 14 51
2 Динамо М 36 24 12 51
3 Локомотив 35 22 13 47
4 Торпедо 37 21 16 45
5 СКА 35 22 13 44
6 ЦСКА 36 20 16 42
7 Северсталь 36 16 20 37
8 Динамо Мн 35 15 20 34
9 Куньлунь РС 39 13 26 31
10 Сочи 36 14 22 30
11 Витязь 37 13 24 30
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Сибирь – Адмирал
 2 : 3 ОТ
30.11 16:30
Барыс – Металлург Мг
 5 : 2
30.11 17:00
Сал. Юлаев – Лада
 5 : 2
30.11 19:00
Ак Барс – Автомобилист
 3 : 2
30.11 19:30
Куньлунь РС – Спартак
 5 : 3
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